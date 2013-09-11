В Польше протестные акции заблокируют движение в столице на 4 дня

Варшава. Начинающие сегодня в столице Польше протестные акции, организованные профсоюзными организациями, серьезно усложнят передвижение автомобильным и городским транспортом в Варшаве в ближайшие 4 дня.

Как передает корреспондент УНИАН, по разным данным, в протестах, которые будут проходить в центре города возле государственных учреждении институтов, могут принять участие от 100 до более 200 тыс. человек.

"У нас никогда в Варшаве не было такой ситуации. Со среды до субботы состоится 17 демонстраций. В среду приедет 20 тыс. человек. в субботу - 100 тыс.", - сказала мэр польской столицы Ханна Гронкевитч-Вальтс, которую цитирует Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что движение в центре города на время проведения протестов может быть практически полностью парализовано.

Rzeczpospolita со ссылкой представителей профсоюзов пишет, что в акциях в ближайшие четыре дня могут принять участие даже более 200 тыс. человек.

"В рамках общенациональных дней протеста его участники будут выражать свое недовольство по поводу изменений Трудового кодекса, повышения пенсионного возраста и отсутствия возможности договорится с правительством Дональда Туска", - отмечает издание.

Согласно программе мероприятий, организованных профсоюзом "Солидарность", в рамках протеста будут пикеты шести министерств, выступления представителей разных организаций, а также дебаты по поводу нынешней ситуации в Польше.

Акция состоится под девизом: "Хватит игнорировать общество".

Как сообщал УНИАН, в июле правительство Польши объявило о необходимости увеличить дефицит государственного бюджета страны в текущем году - из-за замедляющегося роста экономики - почти на 50%.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша стала единственной страной из 27 государств Евросоюза, которой удалось избежать рецессии после разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса.