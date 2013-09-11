В Польше наихудшая демографическая ситуация с 1945 года. Причина - экономический кризис

Варшава. В Польше за первую половину текущего года родилось на 20 тысяч меньше поляков, чем умерло, что является наихудшим показателем с 1945 года.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita от 1 сентября с.г. со ссылкой на данные государственного комитета статистики GUS.

"Если эта тенденция сохранится, то за весь год родится около 360 тысяч детей, а умрет более 400 тысяч человек. В послевоенной истории Польши в этом плане было хуже только в 2003 году, но тогда отрицательный прирост населения составил "лишь" 14 тысяч", - отмечает издание.

Эксперты, которых цитирует газета, объясняют такую ситуацию страхом заводить детей в условиях экономического кризиса, потому что родители не испытывают чувства стабильности.

Президент Центра Адама Смита профессор Робрет Гвяздовский оценивает стоимость воспитания одного ребенка в Польше в около 50 тысяч евро, отмечая, что поляки не рожают детей, потому что слишком большую часть их заработков забирает государство в виде налогов.

"Поскольку мама с папой должны отдать половину своей зарплаты государству, то они не могут содержать потомков", - считает он.

Кроме этого, по данным экспертов, значительная часть поляков эмигрируют в государства Европейского Союза, в которых более высокий уровень жизни, и там рожают детей.

Глава Союза больших семей "Три плюс" Иоанна Крупска заявляет, что политики в такой ситуации должны молниеносно действовать, чтобы улучшить ситуацию с демографией в Польше.

По данным издания, польское государство по уровню рождаемости занимает 212-е место из 224 стран мира.

Как сообщал УНИАН, польские демографы прогнозируют значительные экономические трудности Польши в ближайшие десятилетия из-за значительного сокращения количества работающих людей и призывают власти сделать более привлекательной работу в стране для иностранцев, в частности, для украинцев, которые хорошо интегрируются в польское общество.

Согласно недавно обнародованному исследованию Национальной академии наук и Государственного комитета статистики Украины, Польша заняла второе место по популярности среди украинских работников после России, опередив, Италию и Чехию.

По данным администрации по делам иностранцев, на начало этого года в 38-миллионной Польше проживает более 100 тысяч граждан других государств, среди которых больше всего украинцев – более 30 тысяч.

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