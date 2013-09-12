США лидируют в мире по количеству иностранных мигрантов, Россия - на втором месте

США снова признаны лидером по количеству иностранных мигрантов. К такому выводу пришел отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Россия заняла второе место. По данным международной организации, в РФ проживает 11 миллионов мигрантов, что более чем в 4 раза меньше, чем у лидера списка - США (45,8 млн), передает ПРАЙМ.

Согласно докладу, в общей сложности в мире в 2013 году насчитывалось 232 миллиона мигрантов или 3,2% от всего населения планеты.

Среди стран Европы, на долю которых в общей сложности пришлось 72 миллиона переселенцев, рекордсменом оказалась Германия, в которй проживает 9,8 миллионов иностранцев (Франция - 7,4 млн; Великобритания - 7,8 млн; Испания - 6,5 млн).

В арабском мире лидером по количеству мигрантов стали Саудовская Аравия (9,1 млн) и ОАЭ (7,8 млн).

В число стран больше других привлекающих мигрантов также вошли Канада (7,3 миллиона) и Австралия (6,5 миллиона).

В десятке главных миграционных коридоров: Россия-Украина (3,5 млн мигрантов), Украина-Россия (2,9 млн), Казахстан-Россия (2,5 млн).

Доклад был подготовлен в преддверии глобального саммита по миграции и развитию, который состоится 3-4 октября в рамках 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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