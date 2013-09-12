Безработица в Греции достигла нового исторического максимума

Уровень безработицы в Греции в июне 2013 года вырос до 27,9%, обновив предыдущий максимум показателя - 27,6% в мае 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Греческой статистической службы (Elstat), сообщает ИТАР-ТАСС.

По прогнозу Центробанка страны, в текущем году показатель безработицы достигнет 28%, его снижение ожидается лишь 2015 году.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост безработицы в 2014 году до 28,4%.

Экономическая рецессия в Греции длится с 2008 года и, по прогнозам экономистов, сохранится и в следующем году. Очередной транш финансовой помощи Афинам осенью 2012 года не решил проблему дефицита рабочих мест. Меры экономии, направленные на сокращение расходов в госсекторе, приводят к повышению уровня безработицы.

Как отмечают аналитики, усиление налогового бремени усложняет ведение бизнеса, что также ведет к закрытию компаний.

Между тем министр финансов Греции Яннис Стурнарас считает, что стране в 2014-2015 годах потребуется примерно 10,5 млрд евро дополнительного финансирования. По его словам, нехватка средств "может быть покрыта или за счет возвращения страны (за свежими кредитами) на финансовые рынки, или за счет новых средств от международных кредиторов".