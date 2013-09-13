Долги по зарплате в Украине за полгода уменьшились на 13%

В Украине за полгода общая сумма задолженности по заработной плате уменьшилась на 142,9 млн грн, или на 13%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время селекторного совещания относительно ситуации с погашением долгов по зарплате.

«В результате принятых мер за последних полгода мы имеем позитивную динамику уменьшения долгов по зарплате. За этот период общая сумма долга уменьшилась на 142,9 млн грн, или на 13%. Также по состоянию на 9 сентября количество предприятий, которые имели задолженность, по сравнению с началом года уменьшилось на 518», – сообщила она.

Как заметила Королевская, также удалось погасить задолженность, возникшую в предыдущие годы. «Отдельно хочу обратить внимание на то, что с начала года погашена задолженность по зарплате, которая была допущена в прошлые годы, в сумме 227,9 млн грн. Вместе с тем, на протяжении года возникала и новая задолженность», – сказала она.

Среди позитивных тенденций министр также отметила сокращение задолженности по заработной плате на коммунальных предприятиях. «По состоянию на 9 сентября задолженность по зарплате на коммунальных предприятиях составляла 27,3 млн грн. С начала года она уменьшилась на 15,8 млн грн, или на 36,7%», – сказала Королевская.

Министр также отметила, что благодаря координации, которую осуществляет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов между Минфином и Минсоцполитики, нет задолженности по зарплате в бюджетной сфере.

В связи с этим Королевская призвала руководство областей принять меры для полного погашения долгов по зарплате перед работниками предприятий коммунальной собственности до конца этого года. «Если это не будет выполнено, то вопрос ответственности будет рассматриваться на заседании правительства», – сказала она.

По словам Королевской, Минсоцполитики также откорректировало работу Гоструда. «Теперь работа Инспекции ориентирована на выявление причин возникновения долгов и применение мер к виновным лицам. Изменение подходов уже дает соответствующие результаты», - отметила она.

Так, по результатам проверок предприятий-должников в текущем году составлено и передано в суд 1,9 тыс. протоколов об административных правонарушениях, из них по 1,6 тыс. протоколов судами уже вынесены решения, и наложены штрафные санкции по 1,3 тыс. протоколов на общую сумму 700 тыс. грн.