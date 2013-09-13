Арбузов угрожает уволить руководителей госпредприятий за долги по зарплатам

Кабинет министров Украины намерен на ближайшем заседании рассмотреть вопрос задолженности по выплате заработной платы на государственных предприятиях и принять соответствующие меры к их руководителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в пятницу в ходе селекторного совещания в Кабинете министров.

По его словам, также возможно принятие соответствующих кадровых решений по отношению к руководителям областей с наибольшей задолженностью.

"Мы рассмотрим ситуацию задолженности на «Укроборонпроме», структурах Мининфраструктуры, Государственного космического агентства, Минобороны, Агентства госимущества, Госрезерва, а также в Киевской, Николаевской, Тернопольской облгосадминистрациях. Это недопустимо. На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим ситуацию. Не исключено, что будут приняты соответствующие кадровые решения. Вопрос очень важный, и я буду лично держать его на контроле. И еще я хочу напомнить о персональной ответственности за погашение задолженностей и наполнение Пенсионного фонда», - сказал Арбузов.

Первый вице-премьер также подчеркнул, что должников по зарплатам ждет уголовная ответственность.

«Позиция правительства такова: все руководители, которые допускают долги, должны нести за это уголовную ответственность. Поэтому в сегодняшнем совещании принимает участие представитель Генеральной прокуратуры», - сказал он.

По словам Арбузова, по состоянию на 9 сентября в Украине задолженность по зарплатам составила 959 млн грн, из которых 336 млн грн — на государственных предприятиях, 27 млн грн — на коммунальных и 595 млн грн — на предприятиях другой формы собственности.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в июле 2013 года сократился по сравнению с июнем на 4,2 млн грн, или на 0,4%, и на 1 июля составил 985,4 млн грн.