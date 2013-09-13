Минсоцполитики опровергает информацию о необходимости разрешений на IТ-аутсорсинг

Министерство социальной политики Украины опровергает распространенную рядом СМИ информацию о необходимости получения разрешения на аутсорсинг для IT-компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом заявил заместитель директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины Олег Прутенко во время Украинского аутсорсингового форума, состоявшегося в Киеве.

«Компании, которые занимаются IT-аутсорсингом, не должны получать для этого разрешения. Эта норма касается исключительно предприятий, в которых основным видом деятельности является деятельность по трудоустройству, и направлена она на защиту прав таких работников. Некоторые издания, не разобравшись в вопросе, распространили недостоверную информацию», - цитирует пресс-служба Прутенко.

Он также отметил, что основная цель введения разрешения - социальная защита работников.

«Впервые норма о необходимости получения разрешений для работодателей, нанимающих работников для выполнения ими работы у другого работодателя (аутстаффинг), появилась в Законе « О занятости населения», действующем в Украине с января 2013 года. Сегодня механизмом аутсорсинга и аутстаффинга внутри страны активно пользуются некоторые предприятия. В частности, к нам обращались профсоюзы предприятий горно-металлургического комплекса, где руководство для минимизации расходов на фонд оплаты труда (сокращение зарплат) снижает социальную защиту работников. Такие предприятия выводят своих сотрудников из штата, а затем трудоустраивают их в другие компании, хотя работники фактически продолжают работать у того же работодателя. При этом они не получают надлежащих социальных гарантий, предусмотренных законодательством, в том числе за работу во вредных условиях», - подчеркнул Прутенко.

Он также добавил, что после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в ст.39 Закона Украины «О занятости населения», те компании, которые нанимают работников для выполнения ими работы у другого работодателя без разрешения, будут штрафоваться на сумму в размере 20 минимальных заработных плат (в настоящее время это почти 23 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины намерена расширить перечень видов деятельности, требующих разрешения, услугами по аутсорсингу - привлечению работников для выполнения ими работ в Украине для другого работодателя. Соответствующий законопроект №2118а был принят за основу 252 голосами при необходимых 226.

Согласно представленному проекту закона, разрешение на ведение аутсорсинговых операций будет выдаваться на неограниченный срок на бесплатной основе органом власти, осуществляющим государственную политику в сфере занятости и трудовой миграции (Государственной службой занятости).

Решение о выдаче разрешения будет приниматься в 10-дневный срок с момента подачи необходимых документов. Причинами отказа в разрешении могут служить: неполный пакет документов, использование недостоверных данных в заявительных документах, факт задолженности по уплате единого взноса, неуплата штрафов за нарушения законодательства. Эти же причины могут послужить руководством к аннулированию уже выданного разрешения.