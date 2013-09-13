Данные о занятости свидетельствуют об умеренном восстановлении европейской экономики

Темпы сокращения занятости в еврозоне во II квартале оказались более медленными, чем в предыдущих двух кварталах, что говорит об умеренном восстановлении экономик стран евро, сообщают Вести Экономика.

Число работающего населения упало во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные статистического агентства ЕС.

В январе-марте этого года показатель сократился на 0,5%, что стало самым сильным ежеквартальным падением со II квартала 2009 года.

Еврозона вышла во II квартале из самой затяжной рецессии со времени создания союза в 1999 году. Однако председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что экономика еврозоны восстанавливается слабыми темпами.

Выступая на пресс-конференции в Риге, Драги отметил, что восстановление экономики еврозоны не дает "причин для энтузиазма".