Азаров отрицает долг в 1 млрд грн перед бюджетниками и пенсионерами

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что появившаяся в СМИ информация о задолженности бюджетникам и пенсионерам в 1 млрд грн не соответствует действительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер сказал в эфире телеканала «Интер».

«Перед бюджетниками, пенсионерами задолженности никакой нет», - утверждает Азаров.

Он отметил, что вопрос социальных выплат контролирует лично Президент и премьер-министр.

При этом глава правительства признал, что есть задолженность перед дорожниками в сумме 800 млн грн.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, в Украине массово задерживают выплату декретных и больничных. Схожая ситуация у тех, кто получает пособие по безработице в Фонде занятости: им платят только за июль, хотя положено уже за август.

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