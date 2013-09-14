Депутаты Госдумы предлагают пускать в Россию только "богатых" иностранцев

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает иностранных граждан, въезжающих в Россию без визы, иметь при себе на дату въезда денежные средства в сумме не менее шестикратного размера прожиточного минимума, установленного в РФ, сообщили РИА Новости в нижней палате парламента.

На данный момент прожиточный минимум в России составляет 6131 рубль, таким образом, эта сумма в шестикратном размере составляет более 36 тысяч рублей.

Такая "обеспечительная" сумма, согласно инициативе питерских депутатов, должна быть размещена на банковском счете иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося в РФ. В качестве подтверждения исполнения предписания иностранец должен предоставить документ, подтверждающий наличие у него этих денег.

Авторы инициативы сообщают, что предлагаемые изменения связаны с установлением требования к минимальной финансовой обеспеченности мигрантов, что позволит создать дополнительные финансовые гарантии их пребывания в России. Как отмечают парламентарии, сейчас правоприменительная практика сложилась таким образом, что большинство иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом порядке, не попадают под запрет на въезд в страну, если у них нет полиса медицинского страхования.

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