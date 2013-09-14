Кабмин выплатит компенсации пострадавшим от наводнения в Одесской области

Жителям, которые пострадали от ненастья в Одесской области, будет оказана соответствующая помощь от правительства Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, который возглавляет комиссию по вопросам ликвидации последствий ненастья в Одесской области, сообщается на Правительственном портале.

«Главная задача, которую поставил Президент Украины Виктор Янукович, отправляя правительственную комиссию в Одесскую область, это, во-первых - помочь людям из пострадавших от ненастья регионов, и, во-вторых - принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем», - сказал Бойко.

«Сейчас правительственная комиссия отрабатывает вопрос предоставления финансовой помощи этим людям. Вместе с Одесской областной администрацией мы также решаем вопрос предоставления жилья жильцам более 60 домов, пострадавших от ненастья. Также в понедельник будет принято соответствующее постановление Кабинета министров о выделении средств из резервного фонда правительства для восстановления инфраструктуры – дорог и мостов», - сообщил вице-премьер.

Бойко также сказал, что вопрос о размере компенсаций людям, пострадавшим от ненастья, будет решен в ближайшие дни.

Вице-премьер-министр отметил, что в случае необходимости, для ликвидации последствий ненастья в Одесской области будут привлечены ресурсы и техника из других регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за сильных дождей подтоплено более 300 домов, отселено почти 600 человек. Два человека погибли.

Правительство создало комиссию по вопросам этой чрезвычайной ситуации во главе с вице-премьер-министром Бойко. Комиссия уже приступила к работе на месте наводнения в Одесской области.