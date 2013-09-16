Численность населения Украины продолжает сокращаться

Численность населения в Украине по состоянию на 1 августа составляла 45 млн 464 тыс. 917 человек. По сравнению с данными на 1 июля, количество жителей Украины сократилось на 4 тыс. 895 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Естественное сокращение населения в январе-июле этого года составило 105 тыс. 842 человека. Коэффициент естественного прироста составляет минус 3,3 на тысячу жителей Украины.

По информации Госстата, лишь в Волынской, Закарпатской, Ривненской областях и в городе Киеве наблюдается прирост населения за этот период. В остальных областях - сокращение количества жителей.

По состоянию на 1 августа численность городского населения составляла 31 млн 315 тыс. 503 человека, в селах проживало 14 млн 149 тыс. 414 человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины в июне по сравнению с маем текущего года сократилась на 10,5 тыс. человек (0,02%), и на 1 июля составляла 45 млн 469 тыс. 812 человек.

Сокращение населения в июне состоялось преимущественно в городах, количество жителей которых на 1 июля составляло 31 млн 331 тыс. 540 человек против 31 млн. 341 тыс. 839 человек на 1 июня. Показатель сельского населения на 1 июля практически не изменился по сравнению с июньским, и составил 14,138 млн человек.

По сравнению с июлем 2012 года сокращение населения составляло 92,177 тыс. человек.

Коэффициент рождаемости составил 10,4 на тысячу жителей, смертности - 14,9 на тысячу жителей.

Численность населения Украины на 1 июня текущего года составляла 45 млн 480 тыс. 315 человек, что на 14 тыс. 937 человек (0,03%) меньше показателя на 1 мая 2013 года (45 млн 495 тыс. 252) и на 85 тыс. 594 человека (0,19%) меньше показателя на 1 июня 2012 года (45 млн 565 тыс. 909).

По мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.