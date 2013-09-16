“Киевэнерго” готово к отопительному сезону на 95%

На 16 сентября готовность «Киевэнерго» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. составляет 95%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко на аппаратном совещании в Киевской городской государственной администрации.

“Киевские ТЭЦ к отопительному сезону 2013-2014 года готовы полностью. Запасы мазута заполнены до нормативов”, - проинформировал, в частности, Фоменко.

По его словам, на данный момент в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты компании осуществили капитальный ремонт первого энергоблока ТЭЦ-6 и третьего энергоблока ТЭЦ-5, отремонтировали 583 водонагревательных и паровых котлов, а также 2134 тепловых пункта и 16 насосных станций.

По данным компании, в соответствии с инвестиционной программой на 2013 г. в целом предусмотрена реконструкция 42 участков теплосетей протяжностью 30,25 км в двухтрубном исчислении на сумму 218,9 млн грн. По состоянию на 9 сентября 2013 проведены работы по реконструкции 13,77 км тепловых сетей на сумму 57,4 млн грн. Как напомнил Фоменко, в 2012 году в рамках инвестпрограммы были проведены работы по реконструкции 34,4 км теплосетей на сумму 88,4 млн грн.

В то же время в настоящее время ведутся работы на 27 объектах. В «Киевэнерго» обещают, что завершат работы на большинстве объектов в сентябре, а на отдельных объектах - до 15 октября. Восстановление благоустройства в местах выполнения работ планируется выполнить до конца октября.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты компании также осуществили подготовку электрического блока. В частности, отремонтировано 72,5 км воздушных линий электропередач 0,4-110 кВ, 41 силовой трансформатор, 510 трансформаторных и распределительных станций, 1574 кабельных линий 0,4-35 кВ.

«Несмотря на все сложности, связанные с задолженностями перед ПАО «Киевэнерго», подготовка к отопительному периоду проходит без отклонения от графиков. К началу отопительного периода все работы по подготовке к зиме энергетиками будут выполнены», - сказал Фоменко.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития обещает завершить подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону не позднее 1 октября.