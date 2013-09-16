Генконсульство Польши в Донецке начнет выдавать визы в следующем году

Генеральное консульство Польши в Донецке начнет активно работать и выдавать визы в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, находясь сегодня в Полтаве.

По его словам, с 1 января Генконсульство в Донецке будет обслуживать три области: Донецкую, Луганскую и Запорожскую.

«На обслуживании в консульстве в Харькове останутся 3 области - Харьковская, Полтавская и Днепропетровская», - отметил посол.

Он заявил, что консульские центры необходимо развивать, однако это не всегда получается, так как особенности польского законодательства в вопросах финансирования дипломатических представительств за границей не дают возможности перераспределить финансирование на данные цели.

Как сообщалось, Польша этим летом открыла в Донецке свое Генеральное консульство. Это восьмое консульство Польши в Украине.

Генконсулом Польши в Донецке был назначен Якуб Волонсевич.

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