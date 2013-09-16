Генконсульство Польши в Донецке начнет выдавать визы в следующем году
Генеральное консульство Польши в Донецке начнет активно работать и выдавать визы в 2014 году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, находясь сегодня в Полтаве.
По его словам, с 1 января Генконсульство в Донецке будет обслуживать три области: Донецкую, Луганскую и Запорожскую.
«На обслуживании в консульстве в Харькове останутся 3 области - Харьковская, Полтавская и Днепропетровская», - отметил посол.
Он заявил, что консульские центры необходимо развивать, однако это не всегда получается, так как особенности польского законодательства в вопросах финансирования дипломатических представительств за границей не дают возможности перераспределить финансирование на данные цели.
Как сообщалось, Польша этим летом открыла в Донецке свое Генеральное консульство. Это восьмое консульство Польши в Украине.
Генконсулом Польши в Донецке был назначен Якуб Волонсевич.
Читайте также: Депутаты Госдумы предлагают пускать в Россию только "богатых" иностранцев