Рада не захотела ввести мораторий на закрытие сельских школ

Верховная Рада не поддержала проект постановления о введении моратория на закрытие учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления народного депутата Александра Дония (внефракционный) проголосовало 186 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось признать недопустимым закрытие учебных заведений, расположенных в сельской местности, на основании недостаточного финансирования их содержания.

Планировалось до конца 2015 года ввести мораторий на закрытие сельских школ.

Согласно проекту постановления, Кабинет министров должен был поручить местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обеспечить надлежащее финансирование учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности.

Кроме того, Кабмин должен был обеспечить организованный подвоз учеников учебных заведений системы общего среднего образования, расположенных в сельской местности, к местам учебы, а также педагогическим работникам, в рамках программы «Школьный автобус».

Ожидалось, что принятие и реализация проекта постановления позволило бы сохранить учебные заведения, расположенные в сельской местности, и обеспечить благоприятные условия для получения сельскими детьми качественного образования по месту жительства.

В соответствующем проекте постановления отмечается также, что, как свидетельствуют данные Института демографии, за последние 20 лет количество учеников, которые обучаются в селе, уменьшилось почти на 0,8 млн. Общее уменьшение количества детей приводит к уменьшению средней наполняемости классов и школ, увеличению количества общеобразовательных учебных заведений с малой численностью учеников, что приводит к сокращению педагогической нагрузки учителей и т.п.

Так, каждая четвертая сельская общеобразовательная школа І-ІІІ степени имеет наполняемость менее 100 учеников. При этом "медленно и непоследовательно решается вопрос организации подвоза сельских учеников и их педагогов к местам соответственно учебы и работы". Отмечается, что программа «Школьный автобус» финансируется государством не в полном объеме.

В настоящее время сеть сельских общеобразовательных дневных школ включает лишь около 13,3 тыс. учебных заведений, из которых школы I степени (начальные школы) составляют 12,2%, І-ІІ степени – 36,2 % и І-ІІІ степени – 50,8%. В целом в них учится около 1,4 млн детей.

Общая обеспеченность сельских поселений школами составляет около 46,5%. Свыше 200 тыс. детей проживают за пределами пешеходной (на расстоянии более 3 км) доступности и нуждаются в подвозе.

При этом в документе отмечается, что местные государственные администрации, ссылаясь на отсутствие в местных бюджетах необходимых средств на содержание сельских школ, под прикрытием так называемой «оптимизации» принимают решение о закрытии сельских школ, что "делает невозможным для детей доступ к качественному образованию, приводит к социальным конфликтам, создает напряженность, порождает многочисленные обращения родителей учеников, сельских территориальных общин, педагогических коллективов по поводу случаев безосновательного закрытия в селах общеобразовательных учебных заведений".