ФРУ предлагает реформировать систему промбезопасности и охраны труда

Федерация работодателей Украины предлагает правительству реформировать систему безопасности промышленного производства и охраны труда.

Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины, председатель Совета Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ в четверг на предприятии «Ривнеазот» в ходе совещания, посвященного вопросам повышения стандартов охраны труда на предприятиях химической отрасли Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ФРУ.

«Промышленная безопасность для всех украинских предприятий – это вопрос номер один. Мы должны пересмотреть все нормативы безопасности», – сказал Фирташ.

По его словам, средний возраст украинских предприятий составляет около 50 лет, а предприятий химической отрасли – 60 лет. Поэтому нужно уделять безопасности существенно больше внимания и пересматривать нормативы безопасности раз в 5-10 лет.

«Нормативы промышленной безопасности устарели. К примеру, процедуру контроля над техническим состоянием трубопроводов на химических предприятиях определяет инструкция, выпущенная в 1969 году. И за 44 года она ни разу не пересматривалась», – подчеркнул Фирташ. Аналогичная ситуация в металлургии, энергетике и других отраслях.

Глава Федерации работодателей Украины обратился к присутствующим на совещании представителям научно-исследовательских институтов, сотрудникам химических предприятий и призвал начать подготовку предложений относительно изменений нормативов безопасности.

«Я обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины. Он сказал, что ждет предложений от Федерации работодателей Украины и готов организовать работу в рамках государственной комиссии по пересмотру нормативов безопасности», – сказал Фирташ.

Говоря о модернизации предприятий Group DF, Фирташ сказал, что с 2010 года в модернизацию четырех азотных предприятий было вложено 3,2 миллиарда гривен. 30-40 процентов из них – средства, вложенные в промышленную безопасность. Фирташ сообщил, что в 2013 году в предприятия будет вложено 1,5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.

Крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перечислил по 1 млн грн семьям сотрудников, трагических погибших при взрыве на аммиакопроводе 6 августа.

По данным территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области, основной причиной аварии стало истончение до 0,6-0,8 мм стенок трубопровода жидкого аммиака из-за длительного коррозионного воздействия окружающей среды и эрозионного воздействия рабочей среды.