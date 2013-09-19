Число заявок на пособие по безработице в США значительно выросло

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 сентября, выросло на 15 тысяч и составило 309 тысяч, сообщает Прайм со ссылкой на министерство труда страны.

При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 7 сентября, было пересмотрено в сторону повышения - до 294 тысяч с 292 тысяч.

Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, полагавших, что число заявок за рассматриваемый период выросло на 8 тысяч по сравнению с непересмотренным показателем предыдущей недели - до 300 тысяч.

При этом число заявок в последующие несколько недель может вырасти, поскольку Калифорния и Невада по-прежнему испытывают затруднения со своевременной обработкой данных.

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