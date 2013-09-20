Королевская обещает максимально упростить процедуру оформления соцпомощи

Министерство социальной политики обещает максимально упростить процедуру оформления социальной помощи и услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом заявила во время выездного совещания в Виннице министр соцполитики Наталия Королевская.

«Говоря об упрощении, я имею в виду, что человек должен прийти в центр предоставления услуг и получить любую помощь, субсидию или льготу, всего-навсего предоставив паспорт. Я требую в кратчайший срок внедрить именно такой механизм при выдаче жилищных субсидий, помощи малообеспеченным семьям и при рождении ребенка», - сказала Королевская.

По ее словам, времена, когда для этого нужно было выстоять пять очередей и получить десять справок, должны остаться в прошлом.

«Например, в случае Пенсионного фонда – это введение «единого окна» во всех без исключения отделениях фонда и качественная работа пенсионного калькулятора, а не беготня людей от кабинета к кабинету для начисления или пересчета пенсий. В случае Службы занятости – это когда человек получает работу в первые 120 дней после регистрации в центре занятости, а не полгода ищет ее или вообще не может трудоустраиваться, даже после прохождения обучения», - подчеркнула министр.