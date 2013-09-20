Арбузов заверяет, что задолженности по зарплате бюджетникам и по соцвыплатам нет

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заверяет, что нет задолженности по зарплате в бюджетной сфере и по социальным выплатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

Народные депутаты Украины из фракции “Батькивщина” Александра Кужель и Людмила Денисова, обращаясь к Арбузову, отметили, что уже несколько месяцев не выплачивается пособие по безработице, увеличивается задолженность по зарплате в бюджетной сфере, а также не выплачиваются больничные.

В ответ Арбузов сказал: “Нет задолженности в бюджетной сфере, а задолженность на предприятиях государственной и другой собственности сократилась на 13%”. “Относительно социальной помощи, то мы не имеем длительных каких-то задолженностей. Мы все закрываем своевременно”, - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда, народный депутат фракции «Батькивщина» Андрей Павловский сообщил, что Комитет обратится к правительству с требованием не скрывать реальное состояние дел и выполнить свои обязательства относительно социальных выплат.

По словам Павловского, с начала года задолженность по выплате зарплат возросла на 92 миллиона и составила почти 1 миллиард гривен.

В свою очередь, народный депутат из фракции «Батькивщина», член Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Людмила Денисова сообщила, что получила документ с данными Государственной казначейской службы относительно текущих выплат. Так, согласно документу, казначейством по состоянию на 16 сентября невыполненными были платежные поручения Фонда по временной нетрудоспособности на сумму почти 937 млн грн, в том числе невыплата больничных составила 430 млн грн, декретных – 230 млн грн.

Кроме того, правительство не оплачивает лечение детей в детских учреждениях оздоровления. Народный депутат отметила, что правительство задерживает даже выплату на захоронение - 1 млн 126 тыс. грн.

Читайте также: Королевская обещает максимально упростить процедуру оформления соцпомощи