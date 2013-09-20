В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ сократился на 21,6%

В январе-августе 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 64,7 млн грн, что на 17,8 млн грн (на 21,6%) меньше, чем в январе-августе 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 59,7 млн грн, в сельской – 5 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-августе 2013 года были назначены 649,1 тыс. семей (96,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 485,3 тыс., в сельской – 163,8 тыс. семей. По сравнению с январем-августом 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 48,2 тыс. (на 6,9%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в августе т.г. по сравнению с августом 2012 года увеличился на 33,7% – до 86,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Донецкой области – 142,9 грн и 124,6 грн соответственно, наименьший – в Закарпатской, Тернопольской, Херсонской и Кировоградской областях (7,4-17,6 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 61,5 млн грн, что на 16,8 млн грн (на 21,5%) меньше, чем в январе-июле 2012 года.