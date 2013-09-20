Фонды соцстрахования увеличили выплаты на 1,8 млрд грн

По состоянию на 1 сентября этого года фондами социального страхования было выплачено на 1 млрд 834 млн грн больше страховых выплат, чем на 1 сентября 2012 года.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Украины Вячеслав Коломиец, отвечая на вопросы журналистов после Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики.

«В целом с начала 2013 года на финансирование социальных программ направлено 59 млрд 65 млн грн. Это 100% от предусмотренных бюджетом средств», - сказал Коломиец.

По его словам, полностью профинансированы социальные расходы относительно программ, по которым осуществляются соцзащита ветеранов войны, малообеспеченных лиц и инвалидов, санаторно-курортное оздоровление инвалидов и ветеранов войны, выплаты пособий и компенсаций гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, выплата пенсий и др.

Он также отметил, что, по данным Казначейства, с начала года по платежным поручениям фондов социального страхования осуществлены перечисления на сумму 16 млрд 707 млн грн. По состоянию на 1 сентября этого года фондами социального страхования было выплачено на 1 млрд 834 млн грн больше страховых выплат, чем на 1 сентября 2012 года.

Коломиец отметил, что Минсоцполитики осуществляет ежедневный мониторинг передачи документов фондами социального страхования Казначейству на осуществление страховых выплат.

«Согласно отчетам фондов социального страхования на сегодняшний день документы на финансирование социальных пособий в органы Казначейства подаются своевременно – в соответствии с утвержденными процедурами и сроками», - сказал он.

В пресс-службе ведомства напомнили, что министр социальной политики Наталия Королевская поручила директорам исполнительных дирекций фондов общеобязательного государственного социального страхования установить жесткий контроль за полнотой и своевременностью осуществления рабочими органами исполнительных дирекций фондов выплат материального обеспечения застрахованным лицам.

«Поэтому, если возникают вопросы по поводу своевременности представления документов в органы Казначейства, – это персональная ответственность руководителей на местах. Если есть технические задержки с осуществлением этих выплат, то по каждому такому случаю фонды разбираются отдельно», - сказала Королевская.