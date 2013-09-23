Пенсионный фонд увеличил сбор платежей по единому соцвзносу

Пенсионный фонд Украины за 8 месяцев 2013 года собрал 123 млрд грн платежей по единого социальному взносу, что на 0,8% больше плана поступлений и на 6,5% больше показателя января-августа 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты Николая Шамбира.

«За январь-август в Пенсионный фонд поступило 123 млрд грн единого социального взноса, что составляет 100,8% от плана поступлений. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления выросли на 7,3 млрд грн, или 6,5%”, - цитирует пресс-служба Шамбира.

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Как сообщал УНИАН, поступления от уплаты единого социального взноса в январе-апреле 2013 года выросли на 9,4% (на 4,6 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 53,293 млрд грн.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.