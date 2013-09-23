С 2000 года число работающих детей в мире сократилось на треть – с 248 млн до 168 млн, сообщили УНИАН у Международной организации труда.

По данным нового доклада МОТ, борьба с детским трудом движется в правильном направлении, однако при нынешних ее темпах достижение цели по упразднению наихудших форм детского труда к 2016 году находится под угрозой.

В новом докладе Международной организации труда «Оценка прогресса в борьбе с детским трудом – глобальные оценочные данные и тенденции в 2000-2012 гг.» (Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012), указывается, что с 2000 года число работающих детей в мире сократилось на треть – с 248 млн до 168 млн. Однако, даже таких быстрых темпов снижения их численности недостаточно для достижения цели упразднения наихудших форм детского труда к 2016 году, которую совместно сформулировали страны при содействии МОТ.

В информации отмечается, что «детский труд – это работа, отнимающая у детей детство, лишающая их потенциала и человеческого достоинства, что наносит вред физическому и умственному развитию. Это касается работы, выполняемой детьми, не достигшими минимального возраста для приема на работу, оговоренного в Конвенции 1973 года о минимальном возрасте (№138), а также наихудших форм детского труда, определенных Конвенцией 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182)».

«Мы движемся в правильном направлении, однако таких темпов по-прежнему недостаточно. Если мы всерьез намерены в обозримом будущем покончить с таким бедствием как детский труд, необходимо существенно активизировать действия на всех уровнях. На то есть 168 миллионов веских причин», - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

По последним данным МОТ, опубликованным в преддверии Всемирной конференции по детскому труду в Бразилии, которая состоится в следующем месяце, наибольший прогресс в сокращении детского труда был достигнут в 2008-2012 гг., когда число работающих детей в мире сократилось с 215 млн. до 168 млн.

Отмечается, что более половины из 168 млн. работающих детей в мире заняты на опасных работах. Это виды работ, угрожающие их здоровью, безопасности и нравственному развитию. На сегодняшний день на опасных работах занято 85 млн. детей, в то время как в 2000 году их число составляло 171 млн.

Наибольшая абсолютная численность работающих детей зафиксирована в странах Тихоокеанского региона (почти 78 млн. человек), однако страны Африки к югу от Сахары остаются регионом, где наблюдается самый высокий показатель числа работающих детей в процентном соотношении от общей численности населения – более 21 процента.

Распространенность детского труда выше в бедных странах, однако наибольшее число работающих детей выявлено в странах со средними доходами.

С 2000 года детский труд среди девочек снизился на 40 процентов, а среди мальчиков – на 25 процентов.

Наибольшее число работающих детей по-прежнему заняты в сельском хозяйстве (98 млн, или 59 процентов детей), однако значительная доля детей также трудится в сфере услуг (54 млн) и на производстве (12 млн). По большей части это рабочие места в неформальном секторе экономики.

В странах Азии и Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в странах Африки к югу от Сахары в период с 2008 по 2012 год сократилось число работающих детей в возрасте 5-17 лет.

Наибольшее сокращение числа работающих детей зафиксировано в странах Азии и Тихоокеанского региона – с 114 млн в 2008 году до 78 млн в 2012 году.

Число работающих детей также снизилось в странах Африки к югу от Сахары (на 6 млн), и менее значительно – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (на 1,6 млн).

В странах Ближнего Востока и Северной Африки насчитывается 9,2 млн работающих детей.

Отмечается, что в сокращении детского труда решающую роль сыграл выбор надлежащих политических мер, сопровождаемых инвестициями в образование и социальную защиту.

Кроме того, важную роль сыграли политические обязательства, принятые на себя правительствами, растущее число ратификаций двух Конвенций о детском труде, выбор эффективных политических мер и создание прочной законодательной базы.