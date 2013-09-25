В Минсоцполитики решили, как будут выплачивать пенсии украинцам за границей

Минсоцполитики подготовило законопроект об урегулировании пенсионного обеспечения украинцев, которые выехали за границу на постоянное местожительство. Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время встречи с представителями украинской общины США в Нью-Йорке, где она находится в рамках участия в заседаниях 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Минсоцполитики внесло предложения относительно урегулирования вопроса выплаты пенсий лицам, которые выезжают на постоянное местожительство за границу в страны, с которыми не заключены международные договоры в части пенсионного обеспечения. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лиц, которые выехали на постоянное местожительство за границу» сейчас находится на согласовании в других центральных органах исполнительной власти», - сказала она.

«Убеждена, что это несправедливо, когда человек не может получить честно заработанную пенсию только потому, что по тем или иным причинам вынужден был выехать из страны. Мы преодолеем эту несправедливость», – отметила министр.

Королевская объяснила, что согласно статье 51 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» во время пребывания за границей пенсия выплачивается лишь в том случае, если это предусмотрено соответствующими международными договорами. Однако данная норма была признана Конституционным Судом неконституционной. «Потому, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, и был разработан соответствующий законопроект. В случае его одобрения Верховной Радой граждане, которые выехали на постоянное жительство в государства, с которыми не подписаны соответствующие договоры, будут получать заработанную в Украине пенсию», - сказала министр.

Вместе с тем, представители украинской общины затронули вопрос заключения двустороннего соглашения между Украиной и США по вопросам пенсионного обеспечения. В ответ Королевская отметила, что предложение о проведении переговоров на эту тему было направлено через МИД в начале этого месяца, и сейчас украинская сторона ожидает ответа Соединенных Штатов Америки.

Справка УНИАН. На данное время Украиной заключены международные договоры по вопросам пенсионного обеспечения с 21 страной, из них с 14 - по территориальному принципу (страны СНГ), с остальными - по пропорциональному (Испания, Португалия, Польша, Эстония и другие). Договор со США не заключался.