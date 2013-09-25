Госслужба занятости готовится к последствиям ассоциации с ЕС

Государственная служба занятости Украины изучает вопрос минимизации рисков в сфере занятости, которые могут возникнуть в случае негативных последствий подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила глава Госслужбы занятости Марина Лазебная.

«Мы изучаем этот вопрос. Мы изучаем опыт стран, которые также проходили этот путь. Конечно, нам нужно готовиться, но у нас есть все инструменты, в том числе в законе «О занятости», чтобы мы могли минимизировать последствия и увеличить уровень трудоустройства», - сказала она.

Кроме того, Лазебная подчеркнула, что особое внимание служба уделит стимулированию и поддержке нового бизнеса.

«Если мы поможем быстрее, мобильнее открывать новый бизнес, то это позволит обеспечить новые рабочие места», - отметила глава Госслужбы занятости.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В конце августа официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом ухудшит условия взаимной торговли между Украиной и странами-членами Таможенного союза - Россией, Беларусью и Казахстаном. Кроме того, по его словам, Украину ожидает стремительный рост безработицы в случае подписания Соглашения.

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