В Украине до конца года обещают создать 60-70 тыс. новых рабочих мест

В Украине до конца 2013 года может быть создано около 60-70 тыс. новых рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила глава Государственная служба занятости Украины Марина Лазебная.

«В целом мы планируем, и сейчас следуем графику, что до конца года будет создано 60-70 тыс. новых рабочих мест», - сказала она.

При этом Лазебная не уточнила, сколько рабочих мест в Украине уже было создано с начала текущего года.

Как сообщал УНИАН, Госслужба занятости изучает вопрос минимизации рисков в сфере занятости, которые могут возникнуть в случае негативных последствий подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В частности, особое внимание служба уделит стимулированию и поддержке нового бизнеса.