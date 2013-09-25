Госслужба занятости предлагает сократить срок пребывания безработного на учете

Государственная служба занятости планирует сократить максимальный срок пребывания безработных на учете до четырех месяцев с нынешних шести месяцев и более.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщила глава Госслужбы занятости Марина Лазебная.

«Мы хотим сократить такой период (пребывания на учете - УНИАН), довести его максимум до четырех месяцев, то есть 120 дней», - сказала Лазебная.

При этом она уточнила, что регионы постепенно приходят к такому показателю. «Сегодня почти все регионы уже постепенно идут к этому показателю. Есть только два региона, где я вижу, что нужно еще поработать, — это Кировоградская область и город Севастополь», - отметила Лазебная.

Ранее министр социальной политики Наталья Королевская называла недопустимым тот факт, что в Украине средний срок пребывания безработных на учете в органах занятости составляет 190 дней и более. По мнению министра, Украина должна постепенно переходить на европейские стандарты в этой сфере, где срок пребывания безработного на учете составляет не более 3 месяцев.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине в августе составило 435,4 тыс. человек против 451,5 тыс. в июле. Это порядка 1,6% от общего числа трудоспособного населения Украины.

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