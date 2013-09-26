Янукович ратифицировал Соглашение между Украиной и Польшей о соцобеспечении

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Польшей о социальном обеспечении, подписанное 18 мая 2012 года в Киеве.

Соглашение заключено с целью развития взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты населения и урегулирования вопросов социального обеспечения граждан обоих государств.

Предметом правового регулирования Соглашения являются обязательное государственное социальное страхование, касающееся: болезни (временной нетрудоспособности); беременности и родов (материнства); несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и/или смерти по этим причинам; безработица; пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании; пособие на захоронение.