В КГГА подсчитали, сколько денег теряет бюджет из-за нелегальных работников

Из-за нелегальных трудовых отношений бюджет Киева теряет 30-40% средств, которые начисляются местным бюджетам по количеству жителей – это расходы на медицину, среднее и дошкольное образование.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Ссылаясь на данные органов статистики, он отметил, что в городе Киеве зарегистрировано 2,7 млн жителей. Однако, косвенные расчеты по употреблению основных продуктов питания (хлеб, соль) дают другую цифру – от 4,2 до 5 млн жителей.

«Разница ощутимая – почти вдвое. Эти люди где-то арендуют жилье, где-то работают. Для маленького города, где жители ощущают друг друга, появление даже небольшого количества приезжих, а тем более их трудоустройство, заметно”, - отметил Крамаренко. А для мегаполисов, по его словам, действующая система регистрации не дает ответа на вопрос, как устранить дисбаланс между тем, что нелегально работающий работник пользуется услугами, которые продуцируются в городе, но при этом не платит налоги.

“Надеемся, что реализация проекта КГГА «Карточка киевлянина» даст хотя бы базовые ответы на вопрос, а сколько же жителей в столице. Ежедневно только на зарплаты работникам бюджетных учреждений, не учитывая расходов на жизнедеятельность города Киева, из бюджета тратится 27 млн грн – из налогов тех киевлян, которые имеют официальную зарплату и киевскую регистрацию. При этом мы теряем миллионы гривен из-за нелегального трудоустройства и неуплаты налогов владельцами квартир, которые сдаются в аренду», – подчеркнул Крамаренко.

Кроме того, он отметил, что качество жизни жителей города, услуг, которые они получают, зависит от сознания налогоплательщиков и уровня налоговой культуры. В частности, это касается налога на доходы физических лиц, который является бюджетообразующим в структуре общего фонда бюджета города.

«Что касается заработной платы, то вопрос получения дополнительных поступлений НДФЛ следует рассматривать в двух плоскостях – легализация выплат заработной платы и легализация трудовых отношений в принципе. Ведь довольно много случаев, когда предприниматель выплачивает минимальную заработную плату в 1147 гривен. Формально он закон не нарушает, а реально работник получает наличными больше – и в этом случае следует говорить о том, что работник сознательно способствует не только нарушению закона, но и сужению собственных социальных гарантий, пенсионного обеспечения... Нужно осознавать, что сколько платим – такое качество жизни и имеем. И это касается абсолютно каждого», – отметил Крамаренко.