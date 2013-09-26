Около 10 тыс. предприятий Киева выплачивают зарплату на уровне или ниже минимальной

Из 65 тысяч предприятий столицы, которые отчитываются и платят налоги в бюджет, более 10 тысяч предприятий выплачивают заработную плату на уровне или ниже минимальной.

Об этом сообщила пресс - служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на встречу руководства КГГА и Главного управления Министерства доходов и сборов в г. Киеве с представителями предпринимательских кругов.

«Есть предприятия, где заработная плата выплачивается значительно ниже минимально установленного уровня - 500, 600, 900 гривен. И это притом, что, по информации органов статистики, на сегодняшний день средняя заработная плата в Киеве составляет более 5000 гривен в месяц», - цитирует пресс-служба руководителя столичного управления Министерства доходов и сборов Ирину Носачеву.

При этом пресс-служба Киевгоргосадминистрации, ссылаясь на данные Миндоходов Киева, сообщает, что, чаще всего минимизируют заработную плату предприятия торговли, сферы услуг, общественного питания и транспорта, уточнив, что налог на доходы физических лиц, является бюджетообразующим в структуре общего фонда бюджета Киева.

«Мы никогда не призывали бизнес, жителей города платить больше или меньше, платить нужно ровно столько - сколько требует закон. Но нужно понимать: сколько платим - такое и качество жизни. И это касается абсолютно каждого», - цитирует пресс-служба заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году поступления налога на доход физлиц составили 7 млрд грн. В 2013 запланировано получить 8,2 млрд грн от уплаты налога на доходы физлиц.

Ранее Миндоходов Киева сообщило, что юридические лица – субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и работающие в Киеве (всего 59,2 тыс. субъектов) в январе-марте 2013 года перечислили в бюджет 2,6 млрд грн налогов.