Правительство одобрило программу преодоления гендерного неравенства

Правительство утвердило разработанную Министерством социальной политики Государственную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Программа направлена на преодоление гендерного неравенства в Украине. К сожалению, на сегодняшний день в Украине в большинстве сфер женщины находятся в худших условиях, чем мужчины. Такая ситуация недопустима и ее нужно исправлять», - отметила министр соцполитики Наталия Королевская.

Она напомнила, что на сегодняшний день в Украине крайне низким является представительство женщин во власти – как исполнительной, так и законодательной. Кроме того, существует разрыв в оплате труда украинских женщин и мужчин.

«В первом полугодии этого года размер среднемесячной заработной платы женщин составлял 2 тыс. 792 грн, а мужчин – 3 тыс. 614 грн. Фактический разрыв в оплате труда за этот период составил 22,7%. Кроме того, 55% безработных – это именно женщины», – сказала министр.

Королевськая отметила, что реализация Программы позволит внедрить стандарты равенства женщин и мужчин с учетом лучшего европейского опыта, в том числе и в сфере социально-трудовых отношений.

„В частности, в рамках программы будут приняты меры по сокращению гендерного разрыва в уровне заработной платы. Кроме того, внимание будет уделено вопросам равного разделения семейных обязанностей и ответственности в воспитании ребенка между женщинами и мужчинами”, - сказала она.

Другим направлением работы, по словам министра, будет развитие лидерских навыков у женщин, что позволит им активнее приобщаться к принятию управленческих решений и ведению бизнеса. Ведь представительство женщин в руководстве бизнес-структур недостаточное: женщины возглавляют 12% больших и 15% средних предприятий. Кроме того, не единичны факты дискриминации по признаку пола.

В пресс-службе напомнили, что раньше Королевская выступила с рядом предложений, направленных в помощь матерям с маленькими детьми. В частности, предлагается законодательно закрепить возможность дистанционной работы для таких женщин, предоставления им ваучеров на переобучение, а также возможность по собственному желанию использовать один год из отпуска по уходу за ребенком в любое время до достижения ребенком восьмилетнего возраста. С другой стороны, также предлагается установить гендерное равенство и в отношении родителей новорожденных детей – им могут разрешить брать двухнедельный отпуск. Другим нововведением может стать запрещение дискриминации при приеме на работу – предлагается запретить указывать в объявлениях возраст и пол претендентов.