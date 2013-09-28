Доходы 43% преподавателей вузов не дотягивают до средней зарплаты

43% преподавателей украинских высших учебных заведений получают доход менее 3 тыс. грн, причем средняя заработная плата в Украине в первом полугодии 2013 г. составляла 3143 грн, пишет газета "Зеркало недели".

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического опроса "Социально-экономический и профессиональный портрет украинского преподавателя", проведенного Центром исследования общества. Исследование охватило 56 высших учебных заведений III–IV уровней аккредитации в 21 области Украины, Автономной Республике Крым и г. Киеве.

Согласно опросу, лишь 16% преподавателей получают свыше 4,5 тыс. грн.

По данным исследования, доход зависит от гендерного признака. Свыше 4,5 тыс. грн зарабатывают 12% женщин и вдвое больше мужчин. Кроме того, доход преподавателей отличается в зависимости от научной сферы. Больше всего в Украине зарабатывают представители ІТ-специальностей. Почти треть из них получает свыше 4,5 тыс. грн. Такая же заработная плата только у 12% преподавателей-естественников. Это наименьший процент в категории 4,5 тыс. грн.

Отличия обусловлены преимущественно дополнительной занятостью преподавателей. Только на зарплату в своем вузе живут 80% сотрудников. Остальные, кроме основной работы, преподают в других вузах, проводят научные исследования, трудятся на непреподавательских работах по специальности, занимаются репетиторством и т.п. Лидерами в получении дополнительного дохода являются ІТ-специалисты (38%). Меньше всего шансов иметь доход от еще одной работы — у представителей технических и естественных специальностей (15% и 8% соответственно).

"Крайне низкие доходы украинских преподавателей и небольшая доля тех, у кого есть дополнительные источники поступлений, создают условия для коррупции. Бесспорно, проблему нельзя решить повышением зарплат, но надо понимать, что без улучшения материального положения ожидать положительных изменений в высшей школе не приходится", — прокомментировала ситуацию эксперт Центра исследования общества Инна Совсун.

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