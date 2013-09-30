В Киеве уровень трудоустройства вырос на 60%

В Киеве уровень трудоустройства по сравнению с прошлым годом вырос на 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенного аппаратного совещания КГГА директор Киевского городского Центра занятости Виктор Сухомлин.

“С начала года объемы трудоустройства граждан, которые обратились в столичную службу занятости, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 60%. Среди районов столицы больше всего трудоустроенных людей в Деснянском, Днепровском, Оболонском, Дарницкому и Святошинском районных центрах занятости. Там зарегистрировано наибольшее количество безработных”, - сказал Сухомлин.

Он сообщил, что сейчас в Киеве насчитывается 1 млн 300 тыс. наемных работников. В течение 2013 года столичные работодатели предоставили в центры занятости города информацию о 37 тыс. вакансий. Средняя заработная плата по вакансиям составляет 2 тыс. 800 грн. По официальным данным, ежемесячно пользуются услугами городской службы занятости по поиску работы около 12 тыс. человек. Это преимущественно лица, уволенные по соглашению сторон (больше половины обращений), уволенные в связи с изменениями в организации производства. Среди них по большей части лица с высшим образованием, женщины и молодежь в возрасте до 35 лет.

Сухомлин сообщил, что по группам профессий ищут работу через службу занятости высококвалифицированные работники: больше трети - лица, которые занимали руководящие должности; почти половина - профессионалы, специалисты, технические служащие. Спрос превышает предложение для рабочих сферы обслуживания и торговли, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию оборудования и машин, лиц с самыми простыми профессиями. Напротив, не хватает вакансий для руководителей, профессионалов, технических служащих.

“В течение текущего года 550 безработных начали собственное дело при содействии столичной службы занятости и благодаря получению единовременной помощи по безработице для учреждения собственного дела. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году”, - сообщил Сухомлин.

По его словам, размер указанной помощи безработным колеблется от 10 до 45 тыс. грн и в среднем составляет 21 тыс. грн. “В целом предусмотрено на эту помощь 17 млн грн, выполнено на сегодняшний день уже 11 млн грн”, - сообщил руководитель Центра занятости.

Согласно обнародованной информации, в Киеве наивысший среди регионов Украины уровень занятости населения (64,5%, по Украине - 60,2%). Уровень безработицы по МОТ в столице имеет тенденцию к снижению и является самым низким в государстве (Киев - 5,4%, по Украине – 7,5%).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Киеве, по данным Центра занятости, работу получили более 10 тыс. человек.