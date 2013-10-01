Россия может вернуться к зимневу времени - Госдума "за"

К законопроекту о возвращении зимнего времени, который на прошлой неделе внес в нижнюю палату Госдумы России депутат от «Единой России» Владимир Гутенев, присоединились парламентарии всех фракций. Соавторами инициативы стали восемь человек, пишут "Известия".

Как говорят авторы инициативы, цель законопроекта — возврат к ранее существовавшей системе исчисления времени, которая действовала в стране с 1930 по 2011 год.

Депутаты, присоединившиеся к инициатору законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ, связанные с исчислением времени», в интервью «Известиям» также пояснили, что во многом перевод стрелок важен не столько для взрослых, сколько для школьников.

"В отдаленных регионах ситуация доведена до абсурда, дети не видят солнца, что плохо отражается на их здоровье", считают депутаты.

Вернувшись к зимнему времени, россияне вновь приблизятся к биологическим часам.

Такое редкое для Государственной думы единодушие представителей всех фракций говорит об актуальности возвращения зимнего времени и недовольстве избирателей существующим положением дел. Так, по данным ВЦИОМа, 26% россиян недовольны отказом от зимнего времени. Научные исследования показали, что летнее опережение поясного времени на два часа снижает работоспособность взрослых, а качество учебы школьников и студентов понижается на 10%, такая информация приводится в пояснительной записке к законопроекту.

Идея отменить переход на зимнее и летнее время принадлежала Дмитрию Медведеву, который впервые заговорил об этом в 2009 году, будучи президентом России. Через два года, в июне 2011-го, он подписал закон, который отменил сезонный перевод стрелок часов.

Перевод часов практикуется более чем в 100 странах мира.

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