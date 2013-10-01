ЕС готов выделить Украине 45 млн евро на соцпроекты

Европейский Союз готов выделить правительству Украины до конца текущего года 45 млн евро на социальные проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский.

«Сейчас со стороны Европейского Союза у нас есть 45 млн евро на проекты в государственном секторе. Это деньги для правительства, для проектов которые будут организованы государственными органами в интересах субъектов хозяйствования. Средства будут выделены до конца года с возможностью продления финансирования в 2014 году», - сказал Томбинский.

При этом он отметил, что ЕС прорабатывает основы новой политики финансового взаимодействия с Украиной, которая начнет действовать с 2014 года.

Вместе с тем, Томбинский не уточнил детали возможного сотрудничества в финансовой сфере.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Яна Томбинского, Европейский Союз готов выполнить ранее подписанное соглашение и предоставить Украине финансовую помощь в размере 610 млн евро в случае возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале 2013 года в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС».

Меморандумом, в частности, определяется порядок траншей кредита, который установлен в таких суммах: 100, 10, 250 и 250 млн евро, система мониторинга реализации программы, а также срок ее реализации, установленный в 2,5 года с момента вступления меморандума в действие.

Кроме того, стороны подписали кредитное соглашение, которым устанавливается срок погашения кредита в 15 лет, процедура определения процентных ставок, а также условия погашения кредита. Кредитное соглашение сможет вступить в силу не позднее чем в течение 12 месяцев с момента его подписания.