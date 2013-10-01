Безработица в еврозоне снизилась до 12%

Безработица в еврозоне в августе 2013 года составила 12% - ниже ожиданий. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает ИТАР-ТАСС.

Июльский показатель при этом скорректирован в сторону понижения - также до 12% против объявленных ранее 12,1%. Таким образом, безработица в еврозоне снизилась до уровня начала года.

Эксперты ожидали сохранения безработицы в еврозоне в августе на пиковом значении - 12,1%, которое фиксировалось (с учетом корректировок) с марта текущего года.

Надежды экономистов на прекращение роста безработицы в еврозоне были связаны с ожиданиями выхода региона из рецессии. Повод для оптимизма дала вышедшая в августе информация о росте ВВП еврозоны во 2-м квартале на 0,3% после снижения в течение шести предыдущих кварталов.

Неожиданное снижение безработицы в еврозоне может свидетельствовать о долгожданном сдвиге в экономике региона и послужит очередным обнадеживающим признаком благоприятного развития, отмечает аналитик Saxo bank Джеймс Писерно.