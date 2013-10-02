Глава Европарламента считает, что безработица среди молодежи угрожает демократии

Высокая безработица среди молодежи в Европе угрожает демократии, заявил председатель Европарламента Мартин Шульц, который находится с визитом в Эстонии, сообщает РИА «Новости».

Шульц сегодня выступил в Тартуском университете с лекцией о безработице среди молодежи в Европе. Он отметил, что Европа по-прежнему является самым богатым местом в мире, где живут самые образованные люди и предприниматели, но здесь может появиться так называемое потерянное поколение - молодые люди, которые не могут найти работу.

По словам Шульца, общество должно понять, что такая ситуация угрожает демократии. "Демократия не гарантирована навечно. Демократия - это подарок, который нужно защищать ежедневно. Наибольшим риском для демократии являются несправедливость и безнадежность", - сказал он.

Сейчас в Евросоюзе не имеют работы 23,5% европейцев младше 25 лет, то есть примерно 7,5 миллиона человек.