Шахтостроителям Донецкой области задолжали 6 млн грн зарплаты

Работники шахтостроительного комплекса Донецкой области просят Кабинет министров Украины погасить им 6 млн грн задолженности по зарплате.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимира Лащенко.

По его словам, шахтостроителям «до сих пор не выплатили заработную плату за август текущего года, а это около 6 млн. гривен».

Он отметил, что с ПАО «Донбассшахтострой» и ГОАО «Донецкшахтострой» не рассчитались за выполненные работы государственные угледобывающие предприятия, так как им эти средства до сих пор не перечислены из Госбюджета.

Лащенко объяснил, что шахтам не за что закупить необходимые материалы и оборудование для продолжения строительных работ. Ситуация усугубляется и тем, что шахтостроительные предприятия из-за неплатежей не могут своевременно сделать необходимые выплаты в Пенсионный фонд, фонды соцстраха, а это «влечет за собой начисление пени и штрафов».

«Обстановка в трудовых коллективах накалена – шахтостроители и их семьи на грани выживания», - подчеркнул Лащенко и добавил, что соответствующие обращения уже направлены в Киев. «Мы обращаемся к правительству, в Минэнергоугля с просьбой как можно быстрее решить эту проблему. Шахтостроители добросовестно выполняют свою работу, а значит, и имеют право на ее достойную и своевременную оплату», - подытожил профсоюзный лидер.