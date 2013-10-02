Власти Киева обещают создать больше 300 тыс. новых рабочих мест

Киевсовет принял решение, которым утвердил Программу занятости населения на период до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 76 из 82, зарегистрированных в зале депутатов.

Ожидается, что в результате реализации программы уровень занятости населения составит 66,5%; состоится снижение экономической безработицы до 3,9%; будет создано за счет всех источников финансирования 332,5 тысячи новых рабочих мест; предоставлено социальных услуг для 126 тысяч безработных граждан, в том числе по трудоустройству - 31,5 тысячи человек, профессиональному обучению - 30 тысяч человек, участию в оплачиваемых общественных работах - 19,7 тысячи человек

В программе отмечается, что финансирование организации общественных работ в 2013 году (начало реализации программы) будет осуществляться за счет бюджета Киева в пределах средств, предусмотренных на Программу "Забота. Навстречу киевлянам". В дальнейшем финансирование организации общественных работ для привлечения зарегистрированных безработных и других категорий лиц будет определяться по результатам предоставленных предложений территориальными органами Государственной службы занятости и после утверждения бюджета столицы на соответствующий год. Кроме того, среди других источников финансирования Программы - средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в порядке, определенном законодательством.

Как сообщили в Киевсовете, по результатам выполнения Программы занятости населения Киева за 2011-12 годы ситуация на рынке труда столицы характеризовалась: созданием рабочих мест на предприятиях, в организациях, учреждениях - 219,3 тысячи единиц; уровень занятости населения столицы в возрасте 15-70 лет составлял 64,5% и имел тенденцию к увеличению; уровень безработицы - 5,5%; показатель зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2013 на уровне 0,5%.