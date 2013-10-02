Путин не считает конфискацией изъятие почти 8 млрд долл. пенсионных накоплений россиян

Президент РФ Владимир Путин не считает конфискацией изъятие почти 8 миллиардов долларов личных пенсионных накоплений россиян и передачу их в общий пенсионный котел в 2014 году.

По его словам, ревизия пенсионных фондов, на время которой власти отменили накопительную часть пенсии в пользу страховой, повысит надежность, после чего накопительные взносы вновь станут поступать на личные счета будущих пенсионеров, сообщает Reuters.

Правительство, едва сводящее концы с концами в условиях торможения экономики и роста части социальных расходов, поручило проверить и застраховать систему негосударственных пенсионных фондов до 2016 года, а на время реформы предложило перенаправить накопительные пенсионные отчисления граждан в распределительную часть - Пенсионный фонд России, из которого получают деньги нынешние пенсионеры, и на покрытие дефицита которого бюджет ежегодно переводит сотни миллиардов рублей.

Вопрос к Путину о конфискации 244 миллиардов рублей пенсионных накоплений в пользу бюджета в 2014 году взорвал аплодисментами зал инвестиционного форума госбанка ВТБ в среду.

"У вас прямо как на съезде КПСС", - удивился Путин реакции бизнесменов и финансистов, собравшихся на форум "Россия зовёт" в Москве.

"Правительство обсуждает не конфискацию пенсионных накоплений. Боже упаси. Они никуда не денутся", - продолжил Путин.

"Как только будет создана система гарантий... пенсионные фонды вновь начнут работать и привлекать средства граждан. Вот и все".

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Ответ Путина не устроил автора вопроса. "Я имел в виду, что те поступления, которые должны были образоваться в 2014 году и оцениваются в 244 миллиарда рублей, поступят не в накопительную систему, а в страховую, то есть, те граждане, которые накапливали средства в пенсионной системе, не получат эти деньги на свои счета", - настаивал Александр Бранис из Prosperity Capital.

"Это правда, но это не значит, что накопленное будет конфисковано, - ответил Путин. - Вот этого не произойдет никогда. И эта накопительная система не отменяется. Мы просто хотим повысить степень эффективности и надежности тех средств, которые уже вложили и будут вложены в будущем".