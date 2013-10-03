В Испании резко вырос уровень безработицы

Количество зарегистрированных безработных в Испании выросло впервые за семь месяцев после снижения уровня занятости по окончанию туристического сезона.

Согласно данным Министерства труда, объем безработицы в сентябре вырос на 0,5%, или на 25572, до 4,7 млн, при этом сектор услуг потерял 52000 рабочих мест, сообщают Вести.ru.

Тем не менее, количество безработных в сфере промышленности и строительстве продолжало уменьшаться.

Премьер-министр Мариано Рахой с энтузиазмом заявил, что это "лучшие данные за сентябрь за многие годы".

Испания находится в состоянии рецессии в течение последних четырех лет, однако правительство прогнозирует, что экономика вырастет в текущем году.

“Данные оказались лучше того, что я ожидал, заявил Хосе Луис Мартинес, экономист банка Citi в Мадриде, - Тем не менее, отчет свидетельствует скорее о консолидации, нежели о постепенном улучшении на рынке труда”.

Многие экономисты полагают, что ежеквартальный обзор от Национального статистического института Испании (NSI) лучше отражает ситуацию, сложившуюся на рынке.

В июле, комплексное исследование рынка труда показало, что уровень безработицы во II квартале снизился в первый раз за два года.

Объем безработицы составил 26,3% во II квартале по сравнению с рекордными 27,2% в I квартале. На долю туризма приходится около 10% ВВП Испании.