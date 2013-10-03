Проект Трудового кодекса имеет много защитных функций для «человека труда», уверяет Стоян

Народный депутат Украины от Партии регионов Александр Стоян считает, что новый проект Трудового кодекса имеет много защитных функций для «человека труда» и готовый к принятию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стоян, который является одним из авторов законопроекта, сказал во время брифинга после презентации проекта на заседании президиума Федерации профсоюзов Украины.

По словам депутата, на заседании новый проект Кодекса получил позитивные оценки. «Трудовой кодекс — это аккумуляция всей той законодательной базы, тех законов, которые наработаны за 20 лет в сфере социальной защиты интересов трудящихся. Он защищает, прежде всего, интересы человека труда, а выразителем человека труда являются, безусловно, профсоюзы», - сказал он.

Стоян отметил, что Трудовой кодекс разрабатывался при участии международных экспертов и Международной организации труда. В то же время, по его словам, независимые профсоюзы «не хотят воспринять» проект Кодекса, мотивируя это тем, что «там им нет места». «Абсолютно в этом проекте Трудового кодекса не затрагиваются интересы ни одного профсоюза», - сказал он.

Так, в проекте Кодекса определено, что первоочередным платежом перед другими платежами является выплата заработной платы работникам. Также оставлены нормы действующего Кодекса законов о труде Украины об обязательности ведения трудовых книжек и об обязательности подписания работодателем с рабочим контракта или договора о приеме на работу.

Кроме того, «мы записали позицию, чтобы подчеркнуть представительство профсоюзов по защите интересов трудящихся» о том, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя с рабочим возможно лишь с согласия профсоюзного органа.

Также запрещается увольнение работника по инициативе работодателя из-за достижения работником пенсионного возраста или получения права на пенсию или пособия, назначаемого вместо пенсии.

Как отметил Стоян, работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, «не ниже 30% тарифной ставки должностного оклада» за каждый час работы, тогда как сейчас этот показатель составляет 20%. (Статья 108 КзОТ определяет, что «работа в ночное время (статья 54) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время» – УНИАН).

Он также отметил, что «нигде нет той глупости, которая все время подбрасывается и провоцируется, что вроде бы увеличено рабочее время». Депутат отметил, что в новом проекте Кодекса оставлена старая норма 40-часовой рабочей недели (8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю).

Кроме того, отметил Стоян, в новом проекте Кодекса запрещается проведение локаута в случае забастовки на предприятии. «В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая проведение забастовки, запрещается локаут – увольнение по инициативе работодателя работников в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке, а также ликвидация юридического лица, его филиала, представительства», - объяснил он.

В случае, если происходит продажа производства или его ликвидация, работодатель обязан в первую очередь рассчитаться с людьми, а в случае перепрофилирования - в первую очередь взять тех людей, которые работали на предприятии раньше.

«Очень много прописано защитных функций, позволяющих действительно человеку труда нормально работать», - сказал Стоян.

Он отметил, что в целом Кодекс отработан, однако есть еще определенные замечания, которые сегодня были выражены профсоюзами. В частности, отметил депутат, тарифная ставка работника первого разряда сегодня - на уровне прожиточного минимума, тогда как во многих странах она выше. «Ко второму чтению мы запишем, что первый тарифный разряд должен превышать прожиточный минимум», - сказал Стоян.

Он прибавил, что все предложения в Кодекс будут стараться максимально учесть, в частности, уже учтено большинство предложений работодателей. В то же время Стоян считает, что «на этом этапе Кодекс полностью готов к его принятию».

Также народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой отметил, что впереди планируется проведение ряда презентаций и обсуждений проекта Кодекса.

Как сообщал УНИАН, члены фракции Партии регионов Стоян и Сухой внесли проект Трудового кодекса (№ 2902) в ВР в конце апреля 2013 года.

Этот проект вызвал волну критики со стороны политиков, экспертов и профсоюзов, поскольку значительно суживает права наемных работников и профсоюзов.

24 мая министр социальной политики Наталия Королевская заявила, что не поддерживает зарегистрированный в Верховной Раде проект Трудового кодекса. «В Трудовом кодексе не может быть и речи о сужении прав профсоюзов, наемных работников и ухудшении условий труда. Судя по содержанию, проект Трудового кодекса был разработан до вступления в силу Закона «О занятости населения», который устанавливает новые правила на рынке труда, а также ряда других законов. Соответственно, текст проекта кодекса нуждается в существенной доработке», - сказала Королевская.В конце августа Сухой и Стоян внесли в ВР доработанный проект Трудового кодекса.

Читайте также:

Новая редакция Трудового кодекса приведет к ущемлению прав наемных работников – профсоюзы

Профсоюзы выступают против принятия новой редакции Трудового кодекса