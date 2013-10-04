Долги по зарплатам за месяц сократились на 5%

За сентябрь задолженность по зарплате уменьшилась на 53,3 млн грн, или на 5,4%.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская на встрече с журналистами региональных изданий, где подвела итоги работы Минсоцполитики за 9 месяцев, проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

«Последние полгода имеем положительную тенденцию сокращения задолженности по заработной плате. За сентябрь долги уменьшились на 53,3 млн грн, или на 5,4%, – сказала Королевская. – С марта долги по зарплатам сократились на 172,8 млн грн».

По ее словам, уменьшилось количество предприятий, которые имели задолженность по зарплате. По сравнению с началом года – на 514 предприятий или более чем на четверть. Также с начала года погашена задолженность по зарплате, которая была допущена в прошлые годы – в сумме 242 млн грн.

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«За 9 месяцев текущего года все виды государственной помощи («детские» выплаты, а также выплаты малообеспеченным, детям-инвалидам и инвалидам с детства) профинансированы в полном объеме. С начала года на эти цели было направлено свыше 29 млрд грн – на 5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2012 года», – сказала Королевская.

Также, по ее словам, полностью профинансированы пенсии - по сентябрь включительно. Всего же с начала года пенсий выплачено на сумму 186,9 млрд грн, что на 14,7 млрд грн больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года.

«Собственные доходы Пенсионного фонда за 9 месяцев составили 122,3 млрд грн – на 7,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 650 млн. грн больше плановых показателей», – отметила Королевская.

По данным Госстата, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн. грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составлял 982,9 млн. грн.

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 54,2% от общего объема долга, задолженность предприятий-банкротов – 40,7%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 461,8 млн. грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 229,1 млн. грн, наименьший – в сфере информации и телекоммуникаций (1,2 млн. грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (154,9 млн. грн) и Киевской (151,5 млн. грн) областях, наименьший - в Черновицкой области – 59 тыс. грн.