Работодатели чаще всего ищут продавцов, строителей и водителей - Slando

Работодатели чаще всего ищут продавцов, строителей и водителей, а украинцы желают работать бухгалтерами, домашними работниками и охранниками. Об этом свидетельствует статистика вакансий и резюме, размещенных на сайте объявлений Slando.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Slando, по состоянию на начало октября на Slando было размещено более 55 тысяч вакансий и почти 28 тысяч объявлений о поиске работы. Больше всего вакантных мест приходится на разделы «Розничная торговля/Продажи», где чаще всего нужны продавцы, «Строительство» - мастера всех видов строительных работ, и «Транспорт/Логистика», где работодатели ищут водителей.

При этом желающие найти работу чаще оставляют резюме в разделах «Транспорт/Логистика», «Строительство» и «Домашний персонал», где желают работать домашними работниками, гувернантками и нянями.

В таких сферах занятости как «Юриспруденция и бухгалтерия», «Домашний персонал» и «Культура и искусство», процент желающих найти работу существенно превышает количество вакансий. А самый большой недостаток кадров - в рубриках «Недвижимость», «Розничная торговля/Продажи», «Красота/фитнес/спорт».

Около 20% всех вакансий, размещенных на Slando, предлагают частичную занятость, а вот люди в поиске работы желают найти предложения на неполный день в 35% объявлений.

Сейчас в базе сайта Slando хранится более 4,9 млн частных объявлений от украинских интернет-пользователей. Из них более 80 тыс. приходится на поиск работы.