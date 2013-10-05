В Киеве коммунальное предприятие задолжало работникам более 2 млн грн зарплаты

В Киеве при вмешательстве прокуратуры Днепровского района коммунальное предприятие возместило задолженность по зарплате 1827 работникам на общую сумму более 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района Киева, прокурорской проверкой установлено, что должностные лица коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства Днепровского района столицы нарушают сроки выплаты зарплат работающим сотрудникам, а также уже уволенным людям. Согласно материалам проверки, общая сумма задолженности - около 2 млн грн.

Кроме того, как выяснилось, вопреки требованиям законодательства предприятие не оплатило единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму более 936 тыс. грн.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление коммунальному предприятию с требованием принять меры по погашению задолженности перед работниками и государством.

По результатам рассмотрения представления предприятие в полном объеме возместило долги.