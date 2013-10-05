ЕС хочет выделить Гватемале четверть миллиарда долларов для борьбы с бедностью

Европейский союз планирует выделить Гватемале для борьбы с бедностью в течение 2014-2020 годов 186 миллионов евро (почти 253 миллиона долларов), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

По словам комиссара ЕС по развитию Андриса Пьебалгса, эти средства также будут использованы для противодействия росту преступности в стране. Однако для окончательного решения об их выделении необходимо согласие Совета Европы и Европарламента. Представитель ЕС провел в Гватемале ряд встреч с руководством страны, в том числе с президентом Отто Пересом Молиной.

Деньги предоставляются на безвозвратной основе. Пьебалгс выразил уверенность, что они, кроме того, будут потрачены на обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности экономики Гватемалы и предотвращение конфликтов.

По словам представителя ЕС, особое внимание необходимо уделить борьбе с высоким уровнем голода среди детей. Сейчас примерно 43% несовершеннолетних граждан Гватемалы страдают от недоедания.

Основными внутренними проблемами Гватемалы являются бедность и высокий уровень преступности, обусловленный деятельностью уличных банд и наркоторговцев. По официальным данным, в среднем ежедневно в этой небольшой стране совершается 16 убийств.

Перес Молина, отставной военный, победивший на выборах в ноябре 2011 года, сделал одним из основных лозунгов своей предвыборной кампании борьбу с организованной преступностью. Он стал первым бывшим военным, пришедшим к власти в Гватемале почти за 30 лет.