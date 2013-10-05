ООН раскритиковала миграционную политику ЕС после трагедии у Лампедузы

Спецдокладчик ООН по правам мигрантов Франсуа Крепо после недавней трагедии близ итальянского острова Лампедуза подверг критике миграционную политику Европейского Союза. "Гибель людей можно было предотвратить", - заявил Крепо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Спецдокладчик считает, что проблему нелегальной миграции нельзя решать "исключительно репрессивными методами", сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство AFP.

Франсуа Крепо призвал мировое сообщество расширить возможности для легальной миграции, отмечает интернет-портал телеканала n-tv.

По его мнению, санкции должны затрагивать не беженцев, а, в частности, работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов. Однако власти, руководствуясь "политическими соображениями", не предпринимают шагов в этом направлении.

Странам, принимающим мигрантов, следует принимать во внимание такие аспекты, как мультикультурализм и многообразие, считает спецдокладчик ООН.