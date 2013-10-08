Минсоцполитики усилит защиту рынка труда в Украине

Министерство социальной политики Украины разрабатывает дополнительный пакет мероприятий, направленных в защиту рынка труда в Украине.

Как сообщила министр Наталия Королевская во время обсуждения с экспертами соответствующего проекта указа Президента о Государственной службе Украины по вопросам труда и занятости, пакет мероприятий будет состоять из двух частей: первая часть – это продолжение реформирования системы занятости и введение новых стимулов для работодателей создавать новые рабочие места. Вторая часть пакета мероприятий – внедрение новых современных механизмов защиты прав работников.

«В рамках реализации административной реформы, основанной Президентом, Минсоцполитики создало рабочую группу по объединению Госслужбы занятости и Гоструда. Результатом ее работы стал проект Указа Президента Украины об их объединении в Государственную службу Украины по вопросам труда и занятости», – отметила министр.

Она добавила, что, готовя проект указа, рабочая группа исходила из того, что главная задача объединенной службы – это эффективная защита каждого работника на всех этапах трудового процесса.

«Человек должен знать, что именно в объединенной Службе он сможет получить все услуги и информацию, касающуюся трудоустройства и защиты трудовых прав. Ведь именно здесь помогут найти работу, заставят работодателя вернуть заработанную зарплату, защитят от незаконного увольнения и тому подобное», – отметила Королевская.

Кроме того, сказала министр, работодатели получат возможность меньше времени тратить на коммуникацию и общение с представителями государства. Ведь вместо двух органов теперь взаимодействие будет происходить лишь с представителями Службы по вопросам труда и занятости.

Участвовавшие в дискуссии эксперты, в целом, положительно оценили проект объединения двух служб. Они дали согласие приобщиться к расширенной рабочей группе, которая должна в ближайшее время внести изменения в проект указа и подать на рассмотрение его окончательную версию.

В обсуждении приняли участие представители Минсоцполитики, Госслужбы занятости и Гоструда, государственных, общественных и научных учреждений и учебных заведений, профсоюзов и работодателей, объединений профессионалов по управлению персоналом и независимые эксперты.

В пресс-служба Минсоцполитики напомнили, что во время селекторного совещания в Кабмине 13 сентября этого года первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов поручил министерству внести на рассмотрение правительства проект решения об объединении Государственной службы занятости и Государственной инспекции по вопросам труда.