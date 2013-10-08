Путин выступает против визового режима со странами СНГ

Владимир Путин не поддерживает введение визового режима со странами СНГ, так как это будет "отталкивать" их от России. В тоже время президент считает необходимым регулировать миграционные потоки так, чтобы они вызывали "положительную реакцию" россиян, сообщает ПРАЙМ.

"Введение визового режима в рамках СНГ будет означать, что мы отталкиваем от себя бывшие республики Советского Союза. Нам нужно не отталкивать, а приближать. Нам нужно делать этот процесс более цивилизованным, наладить работу на этом треке таким образом, чтобы он не раздражал коренное население, а вызывал положительную реакцию", - цитирует ответ Путина на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Индонезии.

"Наш рынок труда нуждается в заполнении тех рабочих мест, которые не заполняются местными гражданами, поэтому нам внимательно нужно посмотреть на этот рынок труда, более профессионально решать вопрос, на какие рабочие места мигранты допускаются", - отметил президент.

На прошлой неделе на встрече с партактивом "Единой России" Путин предложил определить виды деятельности для трудовых мигрантов. Мигранты, по его мнению, требуются в России на стройках и в некоторых других отраслях. А в торговле, например, их быть не должно, считает президент. Вслед за этим в Госдуме предложили ввести визы для трудовых мигрантов, отметив, что вакансии сначала должны доставаться гражданам России, а потом всем остальным.

В тоже время накауне спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступления в Российско-Таджикском (Славянском) университете в Душанбе, сообщил, что миграционные службы двух стран ведут переговоры, по итогам которых "трудовым мигрантам из Таджикистана будет предоставлено право на работу в течение трех лет".