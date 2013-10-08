Alcatel-Lucent сократит 10 тысяч рабочих мест

Производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent планирует сократить 10 тысяч рабочих мест с целью снижения затрат для экономии 1 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов) к 2015 году, сообщает Рейтер со ссылкой на газеты Les Echos и Le Figaro.

Alcatel-Lucent, чей штат по всему миру насчитывает 72 тысячи человек, сократит, в общей сложности, 15 тысяч рабочих мест, но при этом наймет 5 тысяч новых сотрудников.

Во Франции сокращения коснутся примерно 10% сотрудников. Alcatel-Lucent хочет закрыть заводы в Ренне и Тулузе и продать фабрики в городах Э и Орм, пишет Les Echos.

По сообщению Le Figaro, сокращения пройдут по всем регионам: в Европе, Африке и на Среднем Востоке компания планирует закрыть 4,1 тыс. рабочих мест, еще 3,8 тыс. человек будут сокращены в Азии и 2,1 тыс. - в Южной и Северной Америке.

Представитель Alcatel-Lucent отказалась от комментариев.

Новый директор Alcatel-Lucent Мишель Комб, возглавивший компанию в апреле этого года, пытается переориентировать Alcatel на выпуск меньшего числа продуктов и возврат к прибыли.

Alcatel-Lucent, конкурирующая с Ericsson, Huawei и Nokia, получает чистые убытки пять кварталов кряду.